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Правящая партия Японии выступила против организации визита Си Цзиньпина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии выступила против организации государственного визита в страну китайского лидера Си Цзиньпина на фоне ситуации вокруг закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Об этом сообщил в пятницу, 3 июля, телеканал NHK.

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По его информации, в партии намерены подготовить соответствующую резолюцию и представить ее правительству. Документ будет содержать призыв отменить отложенную из-за пандемии коронавируса поездку Си Цзиньпина в Японию, передает ТАСС.

В ЛДП также выразили серьезную озабоченность в связи с ростом числа арестов в Гонконге на фоне принятия закона. Кроме того, парламентарии требуют проработать ряд мер по защите проживающих в Гонконге японских граждан.

Закон о нацбезопасности в Гонконге вступил в силу 30 июня в 23:00 по местному времени (18:00 по Москве). В нем обозначены четыре вида преступлений, которые считаются угрозой для государственности КНР: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов.

С начала июня 2019 года Гонконг захлестнула и волна антиправительственных демонстраций против другого закона, рассматриваемого парламентом Гонконга, — об экстрадиции, позволяющей выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасались, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

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