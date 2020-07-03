Лукашенко заявил о зависти россиян и украинцев к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что граждане России и Украины завидуют белорусам, которые живут в «безопасной, спокойной стране». Об этом он заявил в четверг, 2 июля, на торжественном собрании, посвященном Дню независимости, передает «РИА Новости».

«Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным», — подчеркнул белорусский лидер.

Говоря о своем участии в президентской компании, глава государства отметил, что не держится «за это кресло посиневшими пальцами».

«Я уже наработался, я уже наелся этой президентской доли», — добавил он.

Ранее Лукашенко рассказал, что вокруг много людей, которые хотят «влезть» в дела Белоруссии. «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — сказал политик и призвал граждан не расслабляться.

2 июля Центризбирком (ЦИК) Белоруссии получил от Лукашенко документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Он занимает пост президента с июня 1994 года. В настоящее время идет его пятый срок подряд.