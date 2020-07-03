Кравчук надеется на помощь России в восстановлении Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что власти Украины опасаются возвращения Донбасса, так как после этого им придется искать резервы для восстановления территорий, выплачивать пенсии жителям, а также разбираться в том, кто «герой», а кто «преступник», после чего против последних необходимо будет возбуждать уголовные дела.

Кравчук заявил, что не слышал от политического руководства Украины пессимистических заявлений по этой теме.

«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях не допускаем, что нам не нужен Донбасс», — сказал он в беседе с НСН.

Кравчук также выразил надежду на то, что Россия поможет восстановить разрушенную территорию.

8 июня бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш выразила уверенность, что Донбасс не вернется на Украину, пока власти не изменят подход. По ее словам, жителей региона считают недолюдьми. При этом Киев не проявляет желания остановить хотя бы военные действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины длится с 2014 года. После госпереворота на Украине жители Донбасса не признали новую власть, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, переименовав ее в 2018 году в операцию объединенных сил. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тыс. человек.