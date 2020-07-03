Вирусолог оценил эффективность туннелей для дезинфекции от COVID-19

Туннели для дезинфекции не смогут защитить от коронавирусной инфекции, но достаточно эффективны от ротавируса и других контактных инфекций. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал один из ведущих немецких вирусологов, директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик.

По его словам, основные очаги размножения коронавируса находятся в легких и бронхах, поэтому внешняя дезинфекция менее эффективна. При этом другие вирусы, например, ротавирусы, норовирусы и другие контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, могут быть уничтожены таким образом.

16 июня стало известно, что в резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель. Отмечалось, что дезинфицирующая система была разработана пензенской компанией. Каждый, кто проходит внутри сооружения, оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», который покрывает одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

20 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дезинфекционные туннели, установленные в Кремле и в «Ново-Огарево», уместны, так как в этих местах работает глава государства.