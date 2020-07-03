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В МЧС рекомендовали не плавать на надувных матрасах и камерах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Специалисты МЧС предупреждают, что надувные матрасы и камеры предназначены для загорания на берегу, а не для плавания. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства.

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«Из правил, которые помогут как минимум не испортить отдых, а как максимум сохранить жизнь, — это не плавать на надувных матрасах или камерах», — говорится в сообщении.

В ведомстве также просят воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения и не устраивать игры, связанные с захватами.

Порой во время плавания могут начаться судороги, в этом случае МЧС советует перед тем, как зайти в воду «взять с собой булавку, пристегнуть ее к плавкам».

Чтобы избежать перегрева лучше всего купаться утром или вечером. Температура воды должна быть не ниже 18–19 градусов, а температура воздуха — плюс 20–25 градусов. Специалисты рекомендуют отдыхать на официальном пляже, где несут дежурство спасатели и медицинские работники, ведь купание даже в известном месте сопряжено с определенным риском.

Ранее руководитель ЛОР-клиники, врач Владимир Зайцев назвал благоприятные для пляжного отдыха часы. По его словам, оптимальное время нахождения на пляже — это с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, а продолжительность нахождения в воде для взрослого — это 10–15 минут, 20 минут максимум. Специалист уточнил, что долгое плавание в соленой воде может привести к риниту или фарингиту из-за пересушенных слизистых.

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