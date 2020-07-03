Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout

Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout. Об этом 2 июля сообщил The Hollywood Reporter.

Созданием шоу займутся режиссеры сериала «Мир Дикого Запада» Лиза Нолан и Джонатан Нолан. В их совместном заявлении говорится, что Fallout является одной из «величайших игровых серий всех времен» и что они рады работать над созданием сериала для Amazon Studios вместе с Тоддом Ховардом и остальной командой в Bethesda.

Известно, что в Amazon одобрили концепцию шоу, а к его производству приступят сразу, минуя пилотную стадию. Имена актеров и сценаристов новой картины пока не разглашаются, пишет «Газета.ру».

Альберт Ченг, главный операционный директор и сопредседатель Amazon Studios, добавил, что «Джонатан и Лиза — идеальные рассказчики, чтобы воплотить этот сериал в жизнь», пишет «Федеральное агентство новостей».

Серия игр Fallout начала выходить в 1997 году и быстро стала популярной, продолжая пользоваться успехом у геймеров до сих пор. Действие игры разворачивается в апокалиптичном будущем, где человеческая цивилизация выживает в радиоактивной пустыне после ядерной войны. Релиз последней игры франшизы — многопользовательской Fallout 76 состоялся 23 октября 2018 года, пишет REGNUM.

28 июня сообщалось, что стриминговая американская платформа Netflix снимет аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077. Проект уже получил название Cyberpunk: Edgerunners и будет состоять из 10 эпизодов. Сериал расскажет зрителям историю о жизни человека, пытающегося выжить в помешанном на технологиях городе, который в результате начинает карьеру наемника.