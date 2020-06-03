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Глава Крыма назвал основной проблемой республики засуху

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал засуху основной проблемой региона. По его словам, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. Об этом он заявил журналистам 3 июня.

«У нас на сегодняшний день основная проблема — это засуха. К сожалению, год один из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было. Тем не менее в последние дни погода, к счастью, уже изменилась в лучшую сторону, надеемся, что такая динамика сохранится», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».

В крымском гидрометцентре сообщают о том, водохранилища естественного стока в республике накопили к началу лета на 110 млн кубометров воды меньше, чем годом ранее. При этом общая наполняемость водохранилищ, по информации Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, в мае снизилась на 7,1 млн кубометров по сравнению с предыдущим месяцем.

3 июня депутат Госдумы от региона Андрей Козенко рассказал «Известиям», что Украине было бы выгодно восстановить водоснабжение в Крым.

Ранее, 1 июня, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение украинскими политиками вопросa o поставкаx воды в Крым является концом «национальной идеи» об освобождении полуостровa.

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