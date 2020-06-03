Глава Крыма назвал основной проблемой республики засуху
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал засуху основной проблемой региона. По его словам, 2020 год стал одним из самых засушливых за последние 150 лет. Об этом он заявил журналистам 3 июня.
«У нас на сегодняшний день основная проблема — это засуха. К сожалению, год один из самых сухих: по итогам 150 лет наблюдения у нас наименьшее количество осадков выпало именно в этом году. Такого практически никогда не было. Тем не менее в последние дни погода, к счастью, уже изменилась в лучшую сторону, надеемся, что такая динамика сохранится», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».
В крымском гидрометцентре сообщают о том, водохранилища естественного стока в республике накопили к началу лета на 110 млн кубометров воды меньше, чем годом ранее. При этом общая наполняемость водохранилищ, по информации Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации, в мае снизилась на 7,1 млн кубометров по сравнению с предыдущим месяцем.
3 июня депутат Госдумы от региона Андрей Козенко рассказал «Известиям», что Украине было бы выгодно восстановить водоснабжение в Крым.
Ранее, 1 июня, бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение украинскими политиками вопросa o поставкаx воды в Крым является концом «национальной идеи» об освобождении полуостровa.