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Более половины выпускников вузов заявили о желании работать удаленно

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Порядка 60% выпускников российских вузов хотели бы устроиться на работу, где можно трудиться удаленно. Это показал опрос АНО «Россия — страна возможностей», с результатами которого ознакомились «Известия».

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Так, 55% опрошенных заявили, что хотят работать удаленно, но с возможностью по желанию или по необходимости приезжать в офис. Исключительно дистанционную занятость рассматривают 5% респондентов, еще 40% предпочтут работать только в офисе.

Говоря о профиле организации, по 25% выпускников хотят трудиться на госслужбе или в корпорации. Еще 20% заинтересованы в работе на компании малого или среднего бизнеса, а 21% сами хотят стать предпринимателями. Наименее популярными вариантами ответа был стартапы, заводы и фабрики.

Эксперты сомневаются, что выпускники смогут найти вакансии с возможностью удаленной занятости. По словам члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, сегодняшний удаленный режим является вынужденным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, качество выполняемой работы удаленно для многих бизнесменов под вопросом.

При этом коммерческий директор факультета управления университета «Синергия» Людмила Желтухина уверена, что на удаленной работе сотрудники более продуктивны, так как не тратят время на путь до офиса и не отвлекаются на перекусы с коллегами. В связи с этим эксперт полагает, что популярность удаленного формата будет расти.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» от 3 июня.

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