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Вопрос о приглашении России на саммит G7 решат по дипканалам

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Фото: Global Look Press/White House
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Вопрос о приглашении России на саммит «большой семерки» в США будет обсуждаться по дипканалам, сообщил в среду, 3 июня, «РИА Новости» пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

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«Эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, принято ли решение об участии России в саммите G7.

Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить представителей России и нескольких других стран, не входящих в «семерку», на встречу G7. По его словам, этого «требует здравый смысл».

Кроме того, американский лидер отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, и это делает формат устаревшим. Посол России в США Анатолий Антонов согласился с этим заявлением.

G7 («Большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. С 2002 по 2014 год G7 была преобразована в G8 с участием России. После выхода России из формата саммиты вновь проводятся «семеркой».

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