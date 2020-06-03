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Пять автомобилей столкнулись в центре Москвы

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Пять автомобилей столкнулись в среду днем на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом в центре Москвы, сообщили 3 июня в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, один человек пострадал, передает агентство городских новостей «Москва». Не уточняется, насколько серьезные травмы получил пострадавший. Его госпитализировали, сообщает телеканал «Звезда».

В Сети появилось видео с места массового ДТП. На кадрах видно, что два автомобиля от удара вылетели за перекресток, а три остались на своей части дороги, но получили сильные повреждения.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщили, что на месте работают оперативные службы, движение затруднено, пишет «Москва 24». Водителям порекомендовали объезжать место аварии.

Ранее этот же день в ЦОДД сообщили, что количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах столицы в апреле снизилось по сравнению с прошлым годом.

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