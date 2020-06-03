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Нелегальные свалки убрали в Астрахани по требованию прокуратуры

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Астраханская прокуратура провела проверку и обнаружила в городе несанкционированные свалки. Стихийно образованные мусорные кучи нашли по нескольким адресам: улицы Николая Островского, дом № 56, 64, Фридриха Энгельса/Баха и Менжинского, дом № 1, 64.

«Установлено, что в нарушение ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией МО «Город Астрахань» не принимались меры по ликвидации несанкционированных свалок значительной площади», — говорится в официальном сообщении.

Как отмечает «Астрахань 24», главе МО «Город Астрахань» внесли представление. В итоге со всех территорий вывезли ТБО.

Ранее в Сургутском районе ХМАО ликвидировали свалку строительного мусора, образовавшуюся на склоне реки. Железобетонные конструкции и производственные отходы, были просто закопаны, что является нарушением. Строительную компанию привлекли к административной ответственности. По условиям муниципального контракта мусор должен быть утилизирован на полигоне.

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