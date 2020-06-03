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Новый этап реконструкции Комсомольской улицы стартует в Уфе

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В Уфе ограничат движение на Комсомольской улице от улицы Города Галле до 50 лет СССР. Причиной стал новый этап реконструкции дороги, сообщает городская администрация.

По данным мэрии, движение перекроют по четырем полосам с 00:00 3 июня до полуночи 1 сентября. В связи с этим на участке изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, пишет «МедиаКорСеть».

В рамках реконструкции рабочие устроят ливневую канализацию, проведут коммуникации и уложат новый асфальт. Общая протяженность ремонтируемого отрезка составит 3,84 км.

Полностью завершить работы планируется в конце 2021 года.

В январе в Уфе возобновилось строительство тоннеля Восточного выезда, приостановленное в 2007 году из-за нехватки финансирования. Общая стоимость всех работ превышает 40 млрд рублей.

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