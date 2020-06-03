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Пиломатериалы на 134 млн рублей незаконно вывезли за границу в Приангарье

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В Иркутской области организованная группировка вывезла за границу более 15 тыс. кубометров пиломатериалов. Ущерб оценивается в 134 млн рублей.

По данным следственного комитета, группировка действовала с 2016 по 2018 год. Через подставные организации подозреваемые организовали вывоз пиломатериалов за границу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Трое участников группы задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Амурской области был обнаружен незаконный пункт отгрузки древесины.

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