Усадьба Рахманинова в Тамбовской области получила федеральный статус

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Тамбовской области Александра Никитина о включении в список объектов культуры федерального значения музея-усадьбы «Ивановка». Об этом сообщает администрация региона. В 2023 году в России будут отмечать 150-летний юбилей со дня рождения Сергея Рахманинова.

«Сегодня, по сути, единственный в мире мемориальный музей-усадьба Сергея Рахманинова — это «Ивановка», расположенная в Тамбовской области. Она служит главной концертной площадкой для многих творческих вузов страны. Поэтому в свете грядущего юбилея обращаюсь к вам с просьбой дать поручение правительству о включении этого музея в список музеев федерального значения», — обратился Никитин к главе государства, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Музей-усадьба С.В. Рахманинова «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Значительный период жизни композитора, с 1890 по 1917 год, был связан с усадьбой. Здесь зарождались и получали первоначальное воплощение многие творческие замыслы С.В. Рахманинова.