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Более 180 семей переселят из ветхого жилья в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске в 2020 году 186 семей переселят из аварийного жилья. Новые многоквартирные дома строят в разных районах города и в селах.

Работы по реализации программы переселения граждан и демонтажу расселенных домов ведут департамент городского хозяйства и управление жилищной политики. На текущий момент речь идет о переселении из домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года.

По поручению главы Южно-Сахалинска новое жилье для переселенцев строят в этих же или сопредельных районах. Дом на улице Поповича будет сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года, в него переедут жители аварийных домов на улицах Невельской, Фабричной, Поповича и проспекте Победы. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Три дома будут построены в 25-м микрорайоне города, в них переселят жителей улицы Западной. Еще три дома построят в Березняках.
С начала года в Южно-Сахалинске снесли 31 дом.

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