В Минкомсвязи назвали бредом слухи о связи коронавируса с сетями 5G

Сети связи пятого поколения (5G) не являются причиной появления и распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 июня, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

«Вал обращений приходит по поводу возможного вреда 5G, что коронавирус — порождение 5G. Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит», — приводит ТАСС слова Иванова.

Он отметил, что 5G в России развивается локально — только в нескольких зонах городов-миллионников и на промышленных объектах. В других населенных пунктах, по его словам, станций с сетью пятого поколения нет.

Вместе с тем Иванов не отрицает, что радиофобия — это серьезная проблема, которая может воспрепятствовать развитию и строительству сетей связи.

«Мы вместе с региональными властями будем принимать всяческое участие для разъяснения всей абсурдности этих убеждений. Нужно по всем возможным каналам это разъяснять», — добавил замглавы Минкомсвязи.

В начале мая жители Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи в селении Ногир, так как переживали, что с помощью вышек связи стандарта 5G их якобы хотят облучить и чипировать.

Фейк о том, что 5G способствует распространению коронавируса, есть и в других странах. В апреле было зафиксировано около 120 случаев нападений или угроз в адрес телеком-инженеров в Великобритании, которые занимаются эксплуатацией сетей связи, пишет «Газета.ру».