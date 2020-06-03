Прямой эфир
Сюжет:

В Минкомсвязи назвали бредом слухи о связи коронавируса с сетями 5G

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сети связи пятого поколения (5G) не являются причиной появления и распространения коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 3 июня, сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

5G не найден: запуск сетей пятого поколения поставят на паузу
Минкомсвязь предлагает сэкономить на их развертывании в этом году

«Вал обращений приходит по поводу возможного вреда 5G, что коронавирус — порождение 5G. Такой, извините за выражение, бред несется в официальных обращениях, что удивляешься, ведь у нас было всеобщее среднее образование, даже до анекдотов доходит», — приводит ТАСС слова Иванова.

Он отметил, что 5G в России развивается локально — только в нескольких зонах городов-миллионников и на промышленных объектах. В других населенных пунктах, по его словам, станций с сетью пятого поколения нет.

Вместе с тем Иванов не отрицает, что радиофобия — это серьезная проблема, которая может воспрепятствовать развитию и строительству сетей связи.

«Мы вместе с региональными властями будем принимать всяческое участие для разъяснения всей абсурдности этих убеждений. Нужно по всем возможным каналам это разъяснять», — добавил замглавы Минкомсвязи.

В начале мая жители Северной Осетии сожгли антенну сотовой связи в селении Ногир, так как переживали, что с помощью вышек связи стандарта 5G их якобы хотят облучить и чипировать.

Фейк о том, что 5G способствует распространению коронавируса, есть и в других странах. В апреле было зафиксировано около 120 случаев нападений или угроз в адрес телеком-инженеров в Великобритании, которые занимаются эксплуатацией сетей связи, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВБ США пообещало препятствовать созданию сети 5G в случае проблем с GPS
ЕС ограничит допуск Huawei к созданию сетей 5G

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020