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Дороги к школам начали ремонтировать в Иркутской области

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В Иркутской области стартовал ремонт дорог, ведущих к школам и детским садам. Работы ведутся на 28 участках в Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове и Иркутске.

Общая протяженность участков, по данным областного правительства, составляет 31,5 км. На дорогах обустроят пешеходные переходы, установят новые дорожные знаки и обновят асфальт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На текущий момент выполнены подготовительные работы, в том числе демонтаж бордюрного камня, фрезерование асфальтобетонного покрытия.

В Шелехове в порядок приводят участки дорог, ведущих к пяти детским садам, гимназии, лицею, детскому дому и клубу «Юность». В Ангарске работы ведутся на улицах Енисейской, Иркутской, Оречкина, Восточной, Мира и Блудова. В Усолье-Сибирском рабочие вышли на девять объектов. В частности, более безопасной сделают улицу Серегина. В Иркутске на всем протяжении отремонтируют улицу Желябова, а также отрезки улиц Сибирских Партизан, Четвертой Железнодорожной, Красноказачьей, Депутатской, Сурнова и Безбокова.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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