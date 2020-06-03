Губернатор Подмосковья назвал условие открытия детских садов и ТЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду, 3 июня, заявил, что детские сады и торговые центры в регионе откроются, когда будет заметно устойчивое снижение эпидемии коронавируса.

«Уже сейчас каждый житель задает вопрос: когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры, когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии, другого рецепта нет», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он полагает, что рестораны и ТЦ откроются в последнюю очередь, несмотря на то что торговля составляет в области четверть валового регионального продукта.

В Московской области, по словам губернатора, ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но всё еще остается зыбкой. «Коэффициент распространения сегодня балансирует 0,85–0,92, а хотелось бы меньше», — добавил Воробьев.

Ранее в этот же день министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин заявил, что с 3 июня в регионе смогут возобновить работу почти 5,2 тыс. салонов красоты.

Несколько дней назад Воробьев выпустил распоряжение, в котором разрешалось с 1 июня возобновить работу не только салонов красоты, но и соляриев, сауны, спа-салонов, бань и душевых площадью до 400 кв. м с отдельным входом.

В конце мая Воробьев подписал постановление, по которому ослабляется режим ограничений, введенный с 28 марта из-за пандемии. В регионе возобновляют свою работу кинотеатры под открытым небом и библиотеки, а также открываются парковые зоны.

По данным оперштаба на 3 июня, в Московской области зарегистрирован 41 191 подтвержденный случай заболевания COVID-19, скончались 515 человек, выздоровели — 9311.

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