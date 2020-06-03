США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

США в среду, 3 июня, направили в Россию вторую партию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). об этом ТАСС сообщил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

По словам собеседника агентства, в РФ направлено 150 аппаратов ИВЛ, груз должен прибыть 4 июня.

Ожидалось, что вторая партия аппаратов ИВЛ будет отправлена 30 мая. Все устройства будут переданы Национальному медико-хирургическому центру им. Н.И. Пирогова в Москве, который займется их распределением.

Первая партия медоборудования была доставлена в Москву 21 мая — самолет С-17 ВВС США привез 50 приборов. Речь идет об аппаратах ИВЛ LTV 2200 производства американской компании Vyaire Medical.

Всего планировалось передать 200 таких устройств на безвозмездной основе. Таким образом, вторая поставка станет последней в рамках данной помощи.

Общая стоимость аппаратов ИВЛ вместе с доставкой составляет около $5,6 млн. При этом спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси решение о безвозмездной помощи называла нецелесообразным, отмечая, что Москва могла бы полностью оплатить стоимость приборов.

Ранее Россия также оказала помощь Соединенным Штатам в борьбе с пандемией коронавируса. Так, в марте в США были направлены два спецборта с медицинской техникой и средствами индивидуальной защиты. По данным российского МИД, половину стоимости гуманитарного груза оплатил Вашингтон, а вторую — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Позднее, 19 мая, в РФПИ сообщили, что фонд полностью оплатил груз с медоборудованием для США,

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 3 июня, всего в мире выявлено свыше 6,4 млн заболевших COVID-19, скончались 382 тыс. человек.