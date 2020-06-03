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Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от коронавируса

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Фото: REUTERS/Eddie Keogh
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Президент России Владимир Путин не будет участвовать в 3-м Глобальном саммите по вакцинам, который состоится 4 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«На высшем уровне участие не предусматривается», — сказал он в среду, 3 июня, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вопросы о том, кто будет представлять Россию на саммите, Песков переадресовал в профильное ведомство.

«Здесь нужно все-таки к Министерству здравоохранения обращаться, в специализированное ведомство», — отметил он.

8 мая Джонсон и Путин провели телефонный разговор. В ходе общения, как после заявила канцелярия британского премьера, российский лидер был приглашен на саммит по вакцинам, главной задачей которого станет мобилизация ресурсов, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19.

Кроме того, стороны обсудили, как важно объединиться странам ради борьбы с пандемией коронавируса.

26 мая Джонсон направил президенту России официальное приглашение принять участие в виртуальном саммите.

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