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Радиостанция «Серебряный дождь» назвала дату последнего эфира

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Фото: TASS/ura.ru
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Радиостанция «Серебряный дождь» выйдет в эфир в последний раз 4 июля, причиной прекращения работы названы финансовые трудности. Об этом 3 июня рассказал «РИА Новости» генеральный директор вещателя Дмитрий Савицкий.

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«Мы назначили 4 июля последний день, у нас день рождения просто станции. В последний день хотели его в последний раз отпраздновать», — объяснил он. По его словам, говорить о продолжении существования станции можно будет по обстоятельствам.

По его словам, на радиостанции были задержки зарплат, потом «всё пришлось сокращать».

Информационно-развлекательная радиостанция «Серебряный дождь» начала вещание 4 июля 1995 года. По данным станции, они стали первыми в континентальной Европе, проводящими трансляцию эфира в интернете в режиме реального времени. Спутниковое вещание радиостанции осуществляется более чем в 200 городах России и ближнего зарубежья.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

Пользоваться мерами государственной поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.

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