Продажу газовых баллонов несовершеннолетним хотят ограничить в Магадане

В Магаданскую областную думу внесли законопроект, ограничивающий продажу газовых баллонов и зажигалок несовершеннолетним. В прокуратуре отмечают, что в последние годы в регионе распространился сниффинг.

По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние употребляют сжиженный углеводородный газ из зажигалок и баллонов. В 2018 году зафиксирован один летальный случай, в 2019 году погибли два подростка. В прокуратуре предлагают запретить продажу сжиженного углеводородного газа в товарах для личных и бытовых нужд детям. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Законопроект предполагает административную ответственность для продавцов, нарушивших запрет.

Документ будет рассмотрен на заседании областной думы 10 июня.