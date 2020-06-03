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Продажу газовых баллонов несовершеннолетним хотят ограничить в Магадане

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В Магаданскую областную думу внесли законопроект, ограничивающий продажу газовых баллонов и зажигалок несовершеннолетним. В прокуратуре отмечают, что в последние годы в регионе распространился сниффинг.

По данным правоохранительных органов, несовершеннолетние употребляют сжиженный углеводородный газ из зажигалок и баллонов. В 2018 году зафиксирован один летальный случай, в 2019 году погибли два подростка. В прокуратуре предлагают запретить продажу сжиженного углеводородного газа в товарах для личных и бытовых нужд детям. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Законопроект предполагает административную ответственность для продавцов, нарушивших запрет.

Документ будет рассмотрен на заседании областной думы 10 июня.

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