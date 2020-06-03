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Новые виды растительноядных жуков обнаружили в оренбургских степях

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Ученые исследовали растительноядных жуков в заповеднике «Оренбургский» и впервые зарегистрировали новые их виды. Некоторые из насекомых до этого не были замечены как типичные представители фауны оренбургских степей. Сотрудники Удмуртского госуниверситета в мае работали на участках Буртинской и Айтуарской степей.

«В ходе исследований собрали новый и обширный материал, в котором содержатся подробные сведения о более 200 видах долгоносиков и листоедов», — цитирует РИА «Оренбуржье» профессора университета, доктора биологических наук Сергея Дедюхина.

Ученые продолжат изучать степи в июне. Теперь они охватят не только территорию заповедника «Оренбургский», но и отправятся в «Шайтан-Тау».

Напомним, в Хабаровском крае сотрудники Комсомольского заповедника зафиксировали нашествие жуков-листоедов Altica bisulcata. Этот вид лесных вредителей впервые отмечен на данной территории. Возможно, причиной скачка численности стала ранняя весна. Ранее в регионе завершилось распространение кольчатого шелкопряда.

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