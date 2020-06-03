Швеция пожалела о решении не вводить карантин в связи с коронавирусом

Смертность от коронавируса в Швеции слишком высокая, введение карантинных мер помогло бы не допустить этого, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл в интервью Sveriges Radio.

«Если бы мы столкнулись с этой болезнью, уже зная о ней то, что знаем сейчас, я думаю, мы бы заняли промежуточную позицию между теми мерами, которые были введены в других государствах, и сегодняшней стратегией Швеции», — отметил Тегнелл.

По его словам, проблема заключается в том, что на самом деле никто не знает, какое из введенных ограничений дало наилучший эффект.

В отличие от других государств Швеция не стала вводить карантинные ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. В стране не стали закрывать объекты сферы услуг, образования и др. Власти ограничились призывом к жителям соблюдать меры предосторожности.

1 мая глава министерства иностранных дел Швеции Анн Линде объяснила, что отсутствие строгого карантина в стране объясняется доверием в обществе, которое позволяет обходиться без жестких приказов.

Линде отметила, что перед Швецией, как и перед остальными странами мира, стоит та же самая задача — остановить распространение вируса, избежать перегрузки системы здравоохранения и экономического коллапса. Однако благодаря доверию в обществе рекомендации выглядят «как то, чего необходимо придерживаться».

За всё время с начала пандемии в Швеции зарегистрировано более 40,8 тыс. случаев коронавируса, сообщается на портале международного статистического бюро Worldometer. При этом количество пациентов, умерших от инфекции, более 4,5 тыс. — это почти 10% от общего числа заболевших и в несколько раз больше, чем у граничащих со Швецией стран — Дании (11,7 тыс. заболевших и 580 умерших), Норвегии (8,4 тыс. заболевших и 237 умерших) и Финляндии (6,9 тыс. заболевших и 321 умерший).