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Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых

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Министерство здравоохранения России опубликовало обновленные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, в которых перечислил атипичные симптомы заболевания у пожилых людей.

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Так, заболевание у лиц старшего возраста может протекать без лихорадки, кашля и одышки.

«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, функциональное снижение, конъюнктивит», — отмечается в документе, опубликованном в среду, 3 июня.

Кроме того, у таких пациентов могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления. В рекомендациях также сказано, что для скрининга делирия следует использовать краткую шкалу оценки спутанности сознания.

Также Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых.

Согласно тексту документа в данный список препаратов включили фавипиравир. Также в нем указаны гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир +ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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