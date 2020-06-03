Минздрав рассказал о клинических проявлениях коронавируса у пожилых

Министерство здравоохранения России опубликовало обновленные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, в которых перечислил атипичные симптомы заболевания у пожилых людей.

Так, заболевание у лиц старшего возраста может протекать без лихорадки, кашля и одышки.

«Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, функциональное снижение, конъюнктивит», — отмечается в документе, опубликованном в среду, 3 июня.

Кроме того, у таких пациентов могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления. В рекомендациях также сказано, что для скрининга делирия следует использовать краткую шкалу оценки спутанности сознания.

Также Минздрав обновил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых.

Согласно тексту документа в данный список препаратов включили фавипиравир. Также в нем указаны гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир +ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир.

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