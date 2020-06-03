Онищенко сравнил коронавирус и ВИЧ

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сравнил коронавирусную инфекцию с ВИЧ. Его слова в среду, 3 июня, приводит НСН.

«Если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих. Проведем аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то всё будет в порядке», — сказал он, отметив, что ВИЧ — заболевание, которое невозможно вылечить, в то время как коронавирус в среднем вылечивается за 10–14 дней.

По словам Онищенко, в России не будет тотальной вакцинации населения. Прививки следует сделать только представителям профессий, входящих в группу риска, — журналистам, медикам, работникам торговли.

29 мая Онищенко выразил мнение, что подъезды являются неявным источником распространения коронавируса.

По данным на 3 июня, в России выявлено 432 277 случаев коронавируса, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

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