В Ивановской области задержали наркодилеров

Банда наркодиллеров задержана в Ивановсокй области. Преступники планировали продать через интернет более 3 кг запрещенных синтетических веществ. Но опасный груз не успел дойти до потребителей. Сотрудники ФСБ перехватили злоумышленников, как только те преобрели товар. Им уже предъявлены обвинения и теперь грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.