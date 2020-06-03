Певица Софи Эллис-Бекстор попала в больницу после падения с велосипеда

Британская певица и композитор Софи Эллис-Бекстор госпитализирована в одну из больниц Лондона с травмами, которые получила при падении с велосипеда. Фотографию, сделанную в лечебном учреждении, она опубликовала на своей странице в Instagram.

Как видно на снимке, у артистки травма головы и большая ссадина на левом предплечье, пишет «Газета.ру». «Я в порядке, это просто синяки и ссадины. Спасибо врачам и персоналу западной больницы, в которой я родилась, за то, что собрали меня», — рассказала она.

Певица поблагодарила четырех молодых людей, которые совершали пробежку во время ее падения, за оказанную ей помощь.

В конце мая после ДТП во Франции госпитализировали актера Венсана Касселя. Артист упал со скутера недалеко от Биаррица и травмировал лицо.