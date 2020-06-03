Адвокат оправданных по делу об изнасиловании полицейских объяснил решение суда

Верховный суд Башкирии вскрыл ошибки, допущенные следствием по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы, на основании чего были оправданы ранее осужденные Эдуард Матвеев и Салават Галиев. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказал их адвокат Рустам Ибрагимов.

«На предметах одежды и нижнего белья фигурируют потожировые отпечатки и слюна. Но ни крови, ни спермы, ни других следов изнасилования не обнаружено. А синяки там… ну, вот как можно при изнасиловании сломать палец на ноге?» — сказал он.

Кроме того, следователи поменяли время описанных событий, а также отвергали наличие свидетельницы, которая помогла установить ряд фактов. В конечном итоге суд признал вину только за третьим фигурантом дела — бывшим начальником отдела по вопросам миграции Павлом Яромчуком.

В конце октября 2018 года 23-летняя сотрудница уфимской полиции, работавшая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны троих коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под арест. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

26 декабря 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил Матвеева и Галиева к семи годам лишения свободы, Яромчука — к шести годам.

3 июня 2020 года Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева.