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Минздрав рекомендовал гидроксихлорохин для профилактики коронавируса

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Фото: Pixabay
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Для профилактики коронавирусной инфекции можно назначать противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Об этом говорится в седьмой версии рекомендаций Министерства здравоохранения России по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, опубликованной в среду, 3 июня.

Антивирус установлен: лекарство от COVID-19 поступит в больницы к 11 июня
Препарат «Авифавир», созданный при участии РФПИ, будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу

«В качестве препарата для химиопрофилактики рассматривается гидроксихлорохин, в случае его недоступности возможно использовать мефлохин. В ряде стран в условиях напряженной эпидемической ситуации проводят медикаментозную профилактику хлорохином, гидроксихлорохином и мефлохином», — отмечается в рекомендациях.

Также в документе сказано, что для профилактики коронавируса у беременных женщин возможно только интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа (ИФН-α).

Профилактика коронавируса может назначаться определенным группам населения, например, медицинским сотрудникам, учитывая высокий риск распространения инфекции в России.

30 мая Минздрав одобрил первый в стране препарат против коронавируса, который получил название «Авифавир». Его производят РФПИ и «Химрар», он выпускается в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Медикамент поступит в больницы страны 11 июня, в свободную продажу он не выйдет.

«Авифавир» стал первым в мире препаратом на базе японского «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19. «Фавипиравир» достаточно хорошо изучен, так как использовался в Японии с 2014 года в лечении тяжелых форм гриппа.

корона

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8536 новых случаев COVID-19 в 84 регионах. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1842 человека. В Подмосковье зарегистрировано 736 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 380.

За время эпидемии в стране выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов, выздоровели 195 957 человек.

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