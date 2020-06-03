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Минздрав рекомендовал «Авифавир» для лечения коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Препарат «Авифавир» был включен Министерством здравоохранения России в рекомендации по профилактике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в среду, 3 июня.

Антивирус установлен: лекарство от COVID-19 поступит в больницы к 11 июня
Препарат «Авифавир», созданный при участии РФПИ, будет доступен медучреждениям и не выйдет в свободную продажу

«РФПИ, суверенный фонд РФ, и группа компаний «ХимРар» объявляют о включении Министерством здравоохранения РФ препарата «Авифавир» в последнюю, седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции коронавируса», — сказано в сообщении.

Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня, всего в текущем месяце будет поставлено 60 тыс. курсов для лечения пациентов с коронавирусом.

«Авифавир» является одним из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Его эффективность была доказана клиническими испытаниями.

29 мая «Авифавир» зарегистрировали в Минздраве, но его исследования продолжатся до конца лета. В больницах препарат будет реализовываться по контрактам, он не выйдет в свободную продажу.

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2 июня замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов рассказал, что эффективность препарата «Авифавир» в лечении COVID-19 в ходе испытания составила около 90%.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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