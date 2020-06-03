Режим ЧС из-за лесного пожара сняли в районе Иркутской области

В Иркутской области сняли режим чрезвычайной ситуации, действовавший в Тайшетском районе из-за ухудшения пожарной обстановки. На территории муниципалитета ликвидировано крупное возгорание.

Пожар был обнаружен 19 мая в труднодоступной зоне, удаленной от населенных пунктов. Причиной возгорания стала гроза. Из-за сильного ветра площадь горения быстро увеличилась на 400 га. Из-за угрозы жизни парашютистов-десантников тушение пожара пришлось приостановить. Режим ЧС был введен 25 мая, пишет ИА IrkutskMedia.

При возобновлении тушения группировка десантной службы была увеличена до 100 человек. Их высадили вдоль кромки пожара, которая в окружности достигала 12 км. Пожар локализовали на площади 2,7 тыс. га. 2 июня возгорание было ликвидировано.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки с понедельника осуществляли одним легкомоторным самолетом и одним самолетом Ан-2.