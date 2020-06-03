Прямой эфир

В Петербурге суд арестовал обвиняемого в убийстве матери студента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приморский районный суд Петербурга на два месяца арестовал учащегося колледжа 19-летнего Кирилла Пашкина, которого обвиняют в убийстве матери. Об этом сообщили в среду, 3 июня, в объединенной пресс-службе судов города.

«Пашкину было предъявлено обвинение 2 июня, свою вину он полностью признал. Суд определил арест. Срок меры — 31 июля», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Следствие установило, что 1 июня Пашкин умышленно нанес своей матери не менее девяти ударов ножом в грудь и шею, после чего она умерла, передает RT. После убийства он пытался замыть следы крови на полу в ванной, выкинул нож, полотенце и одеяло, которые содержали следы совершенного им преступления, а тело спрятал в кладовку.

По данным правоохранительных органов, мотивом убийства стал конфликт, возникший, в том числе, из-за учебы. Парень заранее готовился к преступлению, сообщается на сайте kp.ru.

27 мая сообщалось, что в подмосковном Чехове задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства сожителя матери. 29-летняя женщина в ходе распития алкогольных напитков во время ссоры ранила мужчину в шею осколком зеркала. 46-летний пострадавший скончался по дороге в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Татарстане убившую сына женщину направят в психбольницу
В Чехове задержали женщину по подозрению в убийстве сожителя матери

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020