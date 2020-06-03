В Петербурге суд арестовал обвиняемого в убийстве матери студента

Приморский районный суд Петербурга на два месяца арестовал учащегося колледжа 19-летнего Кирилла Пашкина, которого обвиняют в убийстве матери. Об этом сообщили в среду, 3 июня, в объединенной пресс-службе судов города.

«Пашкину было предъявлено обвинение 2 июня, свою вину он полностью признал. Суд определил арест. Срок меры — 31 июля», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Следствие установило, что 1 июня Пашкин умышленно нанес своей матери не менее девяти ударов ножом в грудь и шею, после чего она умерла, передает RT. После убийства он пытался замыть следы крови на полу в ванной, выкинул нож, полотенце и одеяло, которые содержали следы совершенного им преступления, а тело спрятал в кладовку.

По данным правоохранительных органов, мотивом убийства стал конфликт, возникший, в том числе, из-за учебы. Парень заранее готовился к преступлению, сообщается на сайте kp.ru.

27 мая сообщалось, что в подмосковном Чехове задержали женщину, подозреваемую в совершении убийства сожителя матери. 29-летняя женщина в ходе распития алкогольных напитков во время ссоры ранила мужчину в шею осколком зеркала. 46-летний пострадавший скончался по дороге в больницу.