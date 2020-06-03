Фестиваль «Золотая ладья» отменили в Рязанской области

В Рязанской области в 2020 году не состоится фестиваль «Золотая ладья». Каждый год он проходит в городе Касимов. В нем принимают участие лучшие коллективы Рязанской области.

В этот раз «Золотая ладья» была запланирована на 6 июня. Но из-за неблагоприятной эпидемической ситуации не состоится. Информация об отмене опубликована в группе «Туризм и отдых в Рязанской области».

Как пишет РИА «7 новостей», цель фестиваля — продемонстрировать рязанцам самобытность русской народной культуры. Гостям предлагают не только смотреть и слушать музыкальные номера, но и самим поучаствовать в костюмированном шоу.