Сотни га посевов уничтожили ливень и град в Орловской области

В Верховском районе Орловской области подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой. В конце прошлой недели на район обрушилась сильная гроза с ливнем и градом.

Судя по видеороликам, которые снимали местные фермеры, по полям текли настоящие реки, смывая плодородный слой земли вместе с посевами.

Ущерб от последствий стихии сельхозпредприятиям и фермерам еще предстоит подсчитать. Но уже известно о побитом градом подсолнечнике и 200 га смытой свеклы, пишет InfoOrel.ru.

3 июня сообщалось, что в муниципалитетах Подмосковья вновь возникла угроза паводка. В регионе объявлено штормовое предупреждения из-за дождя и сильного ветра. Губернатор Андрей Воробьев попросил дачников ненадолго покинуть свои участки.