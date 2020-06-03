Старт работы «Отрядов мэра» в Тюмени отложили до 15 июня

Первую смену «Отрядов мэра» в Тюмени перенесли на неделю вперед. По информации городской администрации, зарегистрировавшиеся подростки выйдут на работу с 15 по 26 июня. Изначально планировалось начать первую смену 8 июня, но режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19 внес свои коррективы.

«Ребятам, которые в новые сроки смены не смогут выйти на работу, необходимо обязательно обратиться туда, куда подавали документы, либо позвонить в отдел по трудоустройству несовершеннолетних граждан ТГМЦ», — добавили в мэрии.

Как отмечает портал «Наш город», «Отряды мэра» дают возможность тюменским школьникам провести время на летних каникулах с пользой и немного заработать. В июне этого года каждому заплатят по 4307 рублей.