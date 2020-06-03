Москвича осудили условно за призывы к насилию в отношении силовиков

Жителя Москвы осудили на два года условно за возбуждение ненависти и публичные призывы к насилию в отношении правоохранителей и их родственников. Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы, информацию подтвердили в пресс-службе суда 3 июня.

Приговор вынесен в отношении Игоря Клюева. Мужчина со своей страницы в соцсети «ВКонтакте» публично «совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды <…> по признакам принадлежности к социальной группе — сотрудники правоохранительных органов РФ и их близкие родственники».

Также в действиях москвича суд усмотрел угрозы применения насилия. Клюев согласился с вменяемыми ему обвинениями и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

«Приговором от 2 июня Клюеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года, с возложением дополнительных обязанностей», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Ранее, в мае, жителю Петропавловска-Камчатского дали условный срок за призывы к насилию и убийству сотрудников Росгвардии. Мужчина пытался обжаловать решение в краевом суде, однако ему удалось лишь сократить испытательный срок с трех лет до двух, условный срок остался неизменным — два года.