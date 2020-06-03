Прямой эфир
Сюжет:

Вирусолог оценил безопасность покупок в магазинах и заказа готовых блюд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стандартные гигиенические требования при обращении дома с покупками из магазинов во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать. Такое мнение высказал в среду, 3 июня, заместитель директора Института имени Пастера вирусолог Александр Семенов.

Дома и стены не помогут: россияне пожаловались на удаленку
О том, что самоизоляция негативно отразилась на качестве работы, говорят даже фрилансеры

При этом эксперт отметил, что эти нормы такие же, как были до пандемии. «Купили фрукты и овощи — помойте, принесли какие-то продукты — протрите упаковку перед тем, как ставить на стол или в холодильник», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Семенова, что касается доставки готовых блюд, то лучше заказывать горячую продукцию, поскольку это безопасно.

«Горячее сырым не бывает. Есть такая поговорка. Вирус крайне быстро погибает даже при относительно невысоких температурах», — объяснил он.

Также эксперт рекомендовал воздержаться от употребления блюд, которые нельзя ни помыть, ни почистить, ни вскипятить, передает RT.

Ранее доктор медицинских наук врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес. По его словам, причина кроется в стрессе. Из-за постоянного пребывания в небольшой квартире с родственниками и необходимости беспрерывного общения организм человека может вырабатывать гормон стресса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне рассказали о готовности изменить питание из-за коронавируса
Врач назвал главную причину набора веса на самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020