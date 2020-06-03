Вирусолог оценил безопасность покупок в магазинах и заказа готовых блюд

Стандартные гигиенические требования при обращении дома с покупками из магазинов во время пандемии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать. Такое мнение высказал в среду, 3 июня, заместитель директора Института имени Пастера вирусолог Александр Семенов.

При этом эксперт отметил, что эти нормы такие же, как были до пандемии. «Купили фрукты и овощи — помойте, принесли какие-то продукты — протрите упаковку перед тем, как ставить на стол или в холодильник», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам Семенова, что касается доставки готовых блюд, то лучше заказывать горячую продукцию, поскольку это безопасно.

«Горячее сырым не бывает. Есть такая поговорка. Вирус крайне быстро погибает даже при относительно невысоких температурах», — объяснил он.

Также эксперт рекомендовал воздержаться от употребления блюд, которые нельзя ни помыть, ни почистить, ни вскипятить, передает RT.

Ранее доктор медицинских наук врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, из-за чего люди в самоизоляции чаще всего набирают вес. По его словам, причина кроется в стрессе. Из-за постоянного пребывания в небольшой квартире с родственниками и необходимости беспрерывного общения организм человека может вырабатывать гормон стресса.