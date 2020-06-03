Лоза ответил Киркорову на сравнение с «аппендицитом»

Певец и композитор Юрий Лоза высказался по поводу слов артиста Филиппа Киркорова, который в одной из передач назвал его «никому не нужным аппендицитом».

«Киркоров не может написать песню или книгу, как это делаю я. Он не умеет ни на чем играть, не может что-то создать. Он просто придуривается, чтобы популяризировать себя. Иногда у Киркорова это выходит, иногда нет», — заявил Лоза в опубликованном 2 июня интервью «Вечерней Москве».

Кроме того, композитор отметил, что аппендицит — это болезнь, а не орган, а значит, сравнение некорректно.

«Если бы Филипп читал книжки, он бы об этом знал. Но, к сожалению, ему некогда, он ведь занимается пиаром. Я бы ему просто посоветовал расширить свои знания. Появилось время? Открой хорошую книгу! Неправильно быть в таком возрасте глупым!» — подчеркнул Лоза.

В июле 2019 года сообщалось, что Киркорова, принявшего участие в модном показе итальянского бренда, покусала лошадь. Видео инцидента появилось в соцсетях.