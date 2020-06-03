Завод «Электроцинк» во Владикавказе выставили на «Авито»

Уральская горно-металлургическая компания предложила купить за 1,2 млрд рублей завод «Электроцинк» во Владикавказе. Объявление выставлено на ресурсе «Авито».

Как следует из описания, в состав имущества входят три земельных участка площадью 64,4 га, 216 зданий общей площадью 432 тыс. кв. м, из них производственных 169 тыс. кв. м, и 141 транспортное средство.

Преимуществами объекта названы низкая стоимость электричества, запас мощностей по всем видам коммуникаций, наличие в городе большого количества металлургов.

Осенью 2018 года на «Электроцинке» вспыхнул пожар. Огонь охватил несколько тысяч квадратных метров. В результате погиб сотрудник МЧС, жертв среди сотрудников предприятия удалось избежать.

Как отметили в администрации завода, пожар не был опасен для жителей города, поэтому эвакуация не проводилась.

ОАО «Электроцинк» — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, входящее в структуру Уральской горно-металлургической компании. Территория завода составляет 70,2 га, на нем трудится около 1,8 тыс. человек.