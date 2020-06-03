Власти Татарстана не смогли назвать дату и место проведения Сабантуя

Решение о дате и формате проведения национального праздника Сабантуй в Казанском кремле пока не принято. Об этом сообщила официальный представитель правительства Лилия Галимова. Она также попросила воздержаться от анонсирования новых послаблений ограничений, ранее введенных из-за коронавируса.

По словам Галимовой, которые приводит Inkazan.ru, оперативный штаб прорабатывает многие вопросы. Глава республики Рустам Минниханов поручил вносить в правительство предложения, какие меры можно сейчас принять, учитывая рекомендации Роспотребнадзора. В республиканском кабинете министров пообещали информировать о введении послаблений, по мере того как их будут принимать.

Пока не подтверждается информация о том, что в республике в скором времени откроются храмы и церкви. В то же время в Татарстане максимально смягчили ситуацию с предприятиями — на данный момент работают более 90% из них.

В 2019 году в Казани праздник окончания весенних полевых работ отмечали 23 июня. В начале месяца — во всех районах Татарстана.