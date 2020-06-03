«Российская венчурная компания» подтвердила обыски в своем офисе

В офисе «Российской венчурной компании» (РВК) следственные органы проводят проверку, компания работает в штатном режиме. Об этом «Известиям» сообщили в РВК 3 июня.

«Следственные органы изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания «исторический» портфель РВК, сделки 2012–2016 года. Мы оказываем им все необходимое содействие», — сказали в пресс-службе.

Ранее в этот день газета «Коммерсант» сообщила об обысках в офисе компании и доме ее гендиректора Александра Повалко, который возглавляет РВК с декабря 2016 года. Источники издания утверждают, что возбуждено уголовное дело по материалам Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Предположительно, деньги РВК могли быть инвестированы в личные проекты руководителей компании.

Собеседники «Коммерсанта» связывают данное расследование с уголовным преследованием экс-директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, обвиняемых в выводе из «Российской венчурной компании» 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США. Обоих арестовали в 2018 году, но после вмешательства уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова Рязанцева и Чучкевича освободили.