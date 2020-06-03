Барк «Крузенштерн» завершил трансатлантическое плавание

Российские моряки вернулись из трансатлантического перехода. В порт Калининграда пришёл барк «Крузенштерн». Учебно-парусное судно было в походе почти полгода. Экспедиция организована в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летия Победы.