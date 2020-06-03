Парламент Косово проголосовал за новое правительство

Парламент непризнанной республики Косово поддержал новое правительство Авдулаха Хоти.

«За» голосовал 61 депутат, «против» — 24. Один парламентарий воздержался, передает «РИА Новости».

В конце марта парламент вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти. Этот кабинет министров продержался всего 50 дней. Инициатором голосования «против» был лидер Демократического союза Косово (ДСК) Иса Мустафа, которому не понравилось, что Курти уволил министра внутренних дел Агима Вели (представителя ДСК), требовавшего введения в республике чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Косово — частично признанное государство на Балканах. Согласно конституции Сербии, считается автономией в ее составе. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.