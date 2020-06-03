Австрия откроет границы со всеми странами, за исключением Италии

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг сообщил о предстоящем открытии в четверг границ страны со всеми государствами, кроме Италии. Об этом сообщает в среду, 3 июня, Krone.

«Цифры не позволяют этого сделать лишь с Италией», — объяснил он решение властей страны. Для соседних с Австрией Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии с четверга будут действовать обычные правила передвижения.

Решение об этом приняли Шалленберг, министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер, министр внутренних дел Карл Нехаммер и министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

При въезде в Австрию не будут проводиться тесты и соблюдаться ранее обязательный карантин. По поводу границ с Италией будут консультации и решения только на следующей неделе, добавил глава австрийского МИДа.

В мае в Австрии провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с коронавирусной инфекцией. Операция прошла в медицинском университете Вены.