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Австрия откроет границы со всеми странами, за исключением Италии

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Фото: Global Look Press/Alex Halada/imago-images
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Глава МИД Австрии Александр Шалленберг сообщил о предстоящем открытии в четверг границ страны со всеми государствами, кроме Италии. Об этом сообщает в среду, 3 июня, Krone.

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«Цифры не позволяют этого сделать лишь с Италией», — объяснил он решение властей страны. Для соседних с Австрией Германии, Лихтенштейна, Швейцарии, Словакии, Словении, Чехии и Венгрии с четверга будут действовать обычные правила передвижения.

Решение об этом приняли Шалленберг, министр по делам Европы Каролина Эдтштадлер, министр внутренних дел Карл Нехаммер и министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

При въезде в Австрию не будут проводиться тесты и соблюдаться ранее обязательный карантин. По поводу границ с Италией будут консультации и решения только на следующей неделе, добавил глава австрийского МИДа.

В мае в Австрии провели первую в Европе трансплантацию легких пациенту с коронавирусной инфекцией. Операция прошла в медицинском университете Вены.

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