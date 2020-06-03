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Художник-пушкинист Насибулин умер в Петербурге

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Иллюстрировавший произведения Александра Пушкина художник Энгель Насибулин умер в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни.

Как стало известно, художник почувствовал себя плохо в ночь на 3 июня и скончался от сердечного приступа, пишет «Газета.ру».

«Главной темой творчества художника стал Пушкин и герои его стихов и прозы, что принесло Энгелю Насибулину международную известность. С его иллюстрациями вышли книги «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Михайловская лирика», «Лицейская лирика», «Болдинская лирика», «Граф Нулин», «История села Горюхина» и многие другие», — говорится в заявлении на сайте Академического университета имени Жореса Алферова.

Отмечается, что издательство «Радуга», с которым мастер сотрудничал два десятилетия, выпустило книги с его работами почти на всех языках мира.

В конце 1990-х Насибулин принимал участие в создании музея Александра Пушкина в Нью-Йорке.

Кроме того, он был главным художником XL Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайловском. Его иллюстрации находятся в собраниях пушкинских музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Болдино, Михайловского, в Музее Анны Ахматовой и частных коллекциях.

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