Италия открыла границы для туристов из стран Европы

Италия открывает границы для туристов из европейских стран и возобновляет передвижение между регионами. Об этом 3 июня сообщило издание The Local.

Границы открываются в среду, 3 июня. Прибытие в страну без необходимости отправляться на карантин разрешается туристам из стран Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. При этом по возвращении домой туристы могут быть помещены на двухнедельный карантин, если того требуют правила той или иной страны.

Формально Италия не закрывала свои границы во время пандемии, однако всем прибывающим в страну надлежало пройти карантин, отмечает издание. Внешние границы Евросоюза закрыты как минимум до 15 июня.

Ранее, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Рим рассчитывает на открытие границ Евросоюза для туристов с 15 июня.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 3 июня в Италии зафиксировано 233,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 33,5 тыс. летальных исходов и 160 тыс. выздоровевших пациентов.

При этом ранее сообщалось, что итальянские власти могли занизить число смертей от коронавируса. Случай был связан с наиболее пострадавшими городами на севере Страны — Брешией и Бергамо. Предположения о том, что количество летальных исходов могло быть еще выше, основывались на статистических данных о среднем числе скончавшихся в первые месяцы этого года и предыдущих лет. Отмечалось, что многим скончавшимся пожилым людям при жизни не успевали делать тест на COVID-19.

В конце мая российский премьер Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время. Кроме того, по возвращении в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет. Об этом 25 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.