ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал экс-полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, которых ранее осудили за изнасилование. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщил адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.

«Верховный суд Республики Башкортостан оправдал Матвеева и Галиева за отсутствием состава преступления», — сказал он.

По словам защитника, третьему обвиняемому, Павлу Яромчуку, которому ранее назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, сократили срок до четырех лет.

В октябре 2018 года 23-летняя сотрудница уфимской полиции, работавшая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны троих коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Потерпевшая, как отмечалось, получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под арест. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).

26 декабря 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил Матвеева и Галиева к семи годам лишения свободы, Яромчука — к шести годам.