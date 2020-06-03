Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 6-летней крестницы

Жителю Крыма предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в среду, 3 июня.

Преступление совершено 31 мая. Отец девочки пошел на рыбалку с друзьями и взял ее с собой. Вечером бабушка ребенка заявила о его пропаже. На следующий день тело пропавшей девочки нашли в канале.

Следователи выяснили, что отец девочки, будучи в нетрезвом состоянии, договорился с 39-летним другом, что тот проводит ребенка домой. По дороге мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю и сбросил в воду, где она утонула. Обстоятельства случившегося подтверждены экспертизами, кроме того, мужчина дал признательные показания.

Известно, что обвиняемый неоднократно судим, в том числе за попытку изнасилования. В последний раз он вышел из колонии год назад.

В отношении отца ребенка возбуждено дело по статье об оставлении в опасности. Следствие ходатайствует об аресте обоих мужчин.

Как сообщает «Газета.Ру», обвиняемый был крестным девочки.

24 мая в Пензе обнаружили тело пропавшей 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Она не вернулась с прогулки за два дня до этого.