Прямой эфир

Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 6-летней крестницы

0
Фото: СК РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителю Крыма предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета в среду, 3 июня.

Преступление совершено 31 мая. Отец девочки пошел на рыбалку с друзьями и взял ее с собой. Вечером бабушка ребенка заявила о его пропаже. На следующий день тело пропавшей девочки нашли в канале.

Следователи выяснили, что отец девочки, будучи в нетрезвом состоянии, договорился с 39-летним другом, что тот проводит ребенка домой. По дороге мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю и сбросил в воду, где она утонула. Обстоятельства случившегося подтверждены экспертизами, кроме того, мужчина дал признательные показания.

Известно, что обвиняемый неоднократно судим, в том числе за попытку изнасилования. В последний раз он вышел из колонии год назад.

В отношении отца ребенка возбуждено дело по статье об оставлении в опасности. Следствие ходатайствует об аресте обоих мужчин.

Как сообщает «Газета.Ру», обвиняемый был крестным девочки.

24 мая в Пензе обнаружили тело пропавшей 14-летней девочки с признаками насильственной смерти. Она не вернулась с прогулки за два дня до этого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержан подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Татарстане убившую сына женщину направят в психбольницу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020