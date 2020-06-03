Во Владимире выявили нарушения на сгоревшем складе с медицинскими отходами

Прокуратура города Владимира провела проверку по факту пожара на складе с медицинскими отходами и обнаружила там нарушения. Результаты расследования опубликованы на сайте областной прокуратуры в среду, 3 июня.

Установлено, что предприниматель А.С. Пучков арендовал склад и без согласования с собственником свозил туда медицинские отходы на основании заключенных договоров с медучреждениями.

«Следует отметить, что они вывозились на склад после прохождения непосредственно в медицинских учреждениях процедуры их обезвреживания (обеззараживания) с целью недопущения распространения инфекционных и иных заболеваний, в том числе COVID-19», — говорится в отечете.

Обращение с отходами осуществлялось с грубыми нарушениями законодательства. В частности, не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию и эксплуатации мест складирования.

Кроме того, на участке нет канализации и водопровода. При осмотре складского помещения установлено отсутствие средств пожаротушения и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Помимо прочего, арендатор нарушил и нормы земельного законодательства в части использования участка не по целевому назначению.

В настоящее время против него возбуждено несколько административных дел, они находятся на рассмотрении.

Как сообщает местный сайт «ПроВладимир», 16 мая на этом складе произошел пожар. Огонь распространился на 300 кв. м. К тушению привлекли 10 единиц техники и 26 человек.